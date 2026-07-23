Краткий пересказ от РИА ИИ Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила намерение ЕС продолжать санкционное давление на Москву.

Пользователи соцсети X выразили недовольство и критику в адрес Каллас.

Комментаторы предложили направить усилия на установление мира между странами вместо введения санкций.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая подтвердила намерение ЕС продолжать санкционное давление на Москву.

"Кая, Россия представляет собой экзистенциальную угрозу нацистской идеологии, а не какой-либо стране в Европе или где-либо еще. Злейшие враги Европы находятся внутри нее самой", — высказался комментатор.

"Никакое наказание никогда не будет достаточным за то, что вы и та другая немецкая ведьма (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. ред.) сделали с Европой. Позор вам", — отметил другой.

"Ты гордишься тем, что разрушаешь экономику Европы, тупая стерва?" — возмутился очередной комментатор.

"Разве не лучше направить все усилия на установление мира между двумя странами, вместо того чтобы вводить санкции и развязывать войны, которые приведут лишь к страданиям простых людей?" — заключили пользователи.

Постпреды стран ЕС в четверг согласовали 21-й пакет санкций на техническом уровне. Этот процесс сильно затянулся, в частности, из-за позиции Греции, которую не устраивало предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны. Исключений или полной блокировки пакета ограничений требовали еще пять членов блока. Так, Париж и Рим призывали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена же требовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро.