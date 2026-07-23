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"Тупая стерва". Слова Каллас о России вызвали бурную реакцию в Сети - РИА Новости, 23.07.2026
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15:07 23.07.2026 (обновлено: 15:20 23.07.2026)

"Тупая стерва". Слова Каллас о России вызвали бурную реакцию в Сети

© AP Photo / Marius BurgelmanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила намерение ЕС продолжать санкционное давление на Москву.
  • Пользователи соцсети X выразили недовольство и критику в адрес Каллас.
  • Комментаторы предложили направить усилия на установление мира между странами вместо введения санкций.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая подтвердила намерение ЕС продолжать санкционное давление на Москву.
"Кая, Россия представляет собой экзистенциальную угрозу нацистской идеологии, а не какой-либо стране в Европе или где-либо еще. Злейшие враги Европы находятся внутри нее самой", — высказался комментатор.
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"Никакое наказание никогда не будет достаточным за то, что вы и та другая немецкая ведьма (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. ред.) сделали с Европой. Позор вам", — отметил другой.
"Ты гордишься тем, что разрушаешь экономику Европы, тупая стерва?" — возмутился очередной комментатор.
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"Разве не лучше направить все усилия на установление мира между двумя странами, вместо того чтобы вводить санкции и развязывать войны, которые приведут лишь к страданиям простых людей?" — заключили пользователи.
Постпреды стран ЕС в четверг согласовали 21-й пакет санкций на техническом уровне. Этот процесс сильно затянулся, в частности, из-за позиции Греции, которую не устраивало предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны. Исключений или полной блокировки пакета ограничений требовали еще пять членов блока. Так, Париж и Рим призывали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена же требовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В Москве также подчеркивали, что страна справляется с санкционным давлением, тогда как государства, присоединившиеся к ограничениям, сами не раз признавали их неэффективность.
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