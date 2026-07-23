"Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами", — написала она в социальной сети X .

В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. Российские власти также заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, тогда как государства, присоединившиеся к ограничениям, сами неоднократно признавали их неэффективность.