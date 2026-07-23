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"Это не конец". Каллас дерзко высказалась о России - РИА Новости, 23.07.2026
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13:11 23.07.2026 (обновлено: 14:44 23.07.2026)
"Это не конец". Каллас дерзко высказалась о России

Каллас пригрозила, что 21-й пакет антироссийских санкций не будет последним

© AP Photo / Michael ProbstГлава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не остановится на 21-м пакете санкций против России.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового пакета санкций Евросоюз намерен ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ.
  • В Москве заявили, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей, и отметили, что страна справляется с санкциями.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз не остановится на 21-м пакете санкций против России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
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"Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами", — написала она в социальной сети X.

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В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. Российские власти также заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, тогда как государства, присоединившиеся к ограничениям, сами неоднократно признавали их неэффективность.
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