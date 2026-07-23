Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Белик назвал заявление Каллас о российской угрозе "оголтелым враньем".
- Каллас заявила, что российская сторона якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
- Белик считает, что внешней политикой в Европе заправляют "бывшие двоечники, которые подхватили модный вирус русофобии".
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости назвал оголтелым враньем заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о существовании российской угрозы.
Ранее Каллас заявила, что российская сторона якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
"Оголтело врет и не краснеет. Каллас погрязла во лжи, либо считала ворон на уроке истории, иначе бы знала, что за тысячу лет не Россия, а именно Европа регулярно нападала на наши земли", - заявил РИА Новости Белик.
По его словам, сегодня в Европе внешней политикой заправляют не дипломаты, а "бывшие двоечники, которые подхватили модный вирус русофобии".
"Если мыслить как Каллас, то все, с чем она не согласна, представляет угрозу, которая должна быть уничтожена. Европа много раз пыталась за последнюю тысячу лет уничтожить нашу цивилизацию и получала за это по зубам. Видимо, на уроках истории Каллас ворон считала, иначе бы знала чем заканчиваются все крестовые походы на Русь", - добавил Белик.