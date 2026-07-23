По его словам, сегодня в Европе внешней политикой заправляют не дипломаты, а "бывшие двоечники, которые подхватили модный вирус русофобии".

"Если мыслить как Каллас, то все, с чем она не согласна, представляет угрозу, которая должна быть уничтожена. Европа много раз пыталась за последнюю тысячу лет уничтожить нашу цивилизацию и получала за это по зубам. Видимо, на уроках истории Каллас ворон считала, иначе бы знала чем заканчиваются все крестовые походы на Русь", - добавил Белик.