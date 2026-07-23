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Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с ЕК - РИА Новости, 23.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:40 23.07.2026
Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с ЕК

Ямпольская поддержала позицию Венецианской биеннале в споре с Еврокомиссией

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с Еврокомиссией о лишении финансирования.
  • Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы российского павильона.
  • Елена Ямпольская отметила, что без русской культуры обойтись миру невозможно, и подчеркнула ее значимость в мировом культурном пространстве.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с Еврокомиссией о лишении финансирования в размере 2 миллионов евро, отметив, что участие российского павильона - здравая позиция.
Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России. В свою очередь президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал решение ЕК политическим.
Российский павильон на Венецианской биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России
12 июля, 13:12
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"Венецианская биеннале, смотрите, как твердо стоит на своем, оспаривая лишение ее финансирования по причине участия возобновления работы российского павильона... Можно только приветствовать здравый смысл в данном случае", - сказала Ямпольская журналистам.

Она заверила, что без русской культуры обойтись миру невозможно.
"Значимость нашей культуры настолько велика, что она всегда занимала, занимает и будет занимать особое место в мировом культурном пространстве", - отметила Ямпольская.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планы ограничить финансирование Венецианской биеннале говорят о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
Посетители у павильона России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства в Брюсселе. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Венецианская биеннале оспорит лишение ее финансирования из-за России
22 июля, 15:24
 
КультураРоссияЕлена ЯмпольскаяДмитрий ПесковАлексей ЩусевЕврокомиссияВенецианская биеннале
 
 
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