Краткий пересказ от РИА ИИ Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с Еврокомиссией о лишении финансирования.

Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы российского павильона.

Елена Ямпольская отметила, что без русской культуры обойтись миру невозможно, и подчеркнула ее значимость в мировом культурном пространстве.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с Еврокомиссией о лишении финансирования в размере 2 миллионов евро, отметив, что участие российского павильона - здравая позиция.

Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России . В свою очередь президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал решение ЕК политическим.

« "Венецианская биеннале, смотрите, как твердо стоит на своем, оспаривая лишение ее финансирования по причине участия возобновления работы российского павильона... Можно только приветствовать здравый смысл в данном случае", - сказала Ямпольская журналистам.

Она заверила, что без русской культуры обойтись миру невозможно.

"Значимость нашей культуры настолько велика, что она всегда занимала, занимает и будет занимать особое место в мировом культурном пространстве", - отметила Ямпольская.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планы ограничить финансирование Венецианской биеннале говорят о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.