В Якутии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Алданском районе Якутии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве одного человека и нападении на еще четверых.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве одного человека и нападении на еще четверых в Алданском районе Якутии, задержан, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщило СУСК РФ по республике.

"В Алданском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве... По предварительным данным, подозреваемый также нанес ножевые ранения ещё четверым лицам, из них один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 23 июля 40-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар клинком ножа в шею 26-летнему мужчине, тот скончался в медучреждении.