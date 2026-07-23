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В Якутии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 23.07.2026
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16:49 23.07.2026
В Якутии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Якутии задержали подозреваемого в убийстве нападении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алданском районе Якутии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве одного человека и нападении на еще четверых.
  • Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве одного человека и нападении на еще четверых в Алданском районе Якутии, задержан, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщило СУСК РФ по республике.
Алданском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве... По предварительным данным, подозреваемый также нанес ножевые ранения ещё четверым лицам, из них один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ночь на 23 июля 40-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар клинком ножа в шею 26-летнему мужчине, тот скончался в медучреждении.
Как отмечает ведомство, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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