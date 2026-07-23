В Иваново "газель" насмерть сбила пенсионерку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель "газели" сбил насмерть пенсионерку на закрытой территории дома-интерната в Иваново.
- На него составили протоколы по трем статьям КоАП.
БРЯНСК, 23 июл – РИА Новости. Водитель "Газели", двигаясь задним ходом, сбил насмерть пенсионерку на территории дома-интерната в Иваново, прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, сообщают УМВД и надзорное ведомство региона.
"В 08.10 (совпадает с мск) на улице Благова водитель автомобиля "Газель" 1993 года рождения при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода 1948 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте".
В региональной прокуратуре уточнили, что 77-летняя женщина погибла на закрытой территории дома-интерната.
В полиции рассказали, что на водителя "Газели" составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ: за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и за управление автомобилем водителем, у которого нет при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.
"Прокуратура Фрунзенского района города Иваново контролирует установление обстоятельств и причин ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в Telegram-канале ведомства.