Источник: "Спартак" имеет право обратиться в апелляционный комитет РФС

"Спартак" имеет право на обращение в апелляционный комитет РФС. Для этого должен быть запрошен полный текст решения КДК в течение пяти дней. После получения полного текста решения у клуба будет семь дней для обращения в апелляционный комитет", - сообщил собеседник агентства.

"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Из-за этого арбитр не стал проводить жеребьевку, чтобы выбрать ворота для серии пенальти.