Источник: "Спартак" имеет право обратиться в апелляционный комитет РФС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Спартак» имеет право обратиться в апелляционный комитет РФС по поводу отклоненного требования переигровки матча за Суперкубок России против «Зенита».
- Для обращения в апелляционный комитет «Спартаку» необходимо в течение пяти дней запросить полный текст решения КДК и в течение семи дней после получения текста обратиться в комитет.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный клуб "Спартак" имеет право обратиться в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу отклоненного требования переигровки матча за Суперкубок России против "Зенита", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц 23 июля сообщил, что "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России против "Зенита" в связи с нарушением правил игры судьей. В четверг КДК РФС отклонил протест "Спартака" и оставил исход встречи в силе.
"Спартак" имеет право на обращение в апелляционный комитет РФС. Для этого должен быть запрошен полный текст решения КДК в течение пяти дней. После получения полного текста решения у клуба будет семь дней для обращения в апелляционный комитет", - сообщил собеседник агентства.
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Из-за этого арбитр не стал проводить жеребьевку, чтобы выбрать ворота для серии пенальти.