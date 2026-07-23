ЕС отказался рассматривать миграционную инициативу ультраправых

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия отказалась регистрировать европейскую гражданскую инициативу Save Europe Act.

Инициатива предусматривала введение моратория на иммиграцию из незападных стран и масштабную депортацию мигрантов, что противоречит ценностям Евросоюза.

Организаторы инициативы заявили, что намерены оспорить решение Еврокомиссии в суде.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Еврокомиссия отказалась регистрировать европейскую гражданскую инициативу Save Europe Act, предусматривающую введение моратория на иммиграцию из незападных стран и масштабную депортацию мигрантов во имя сохранения "этнической преемственности коренных народов Европы", заявив, что предложение основано на критериях, противоречащих основополагающим ценностям Евросоюза.

Как говорится в решении Еврокомиссии , инициатива не отвечает условиям, необходимым для регистрации.

"Критерии, на которых основано предложение, привели бы к дискриминации по признаку расы и этнического происхождения и, следовательно, являются явно противоречащими ценностям Союза, закрепленным в статье 2 Договора о Европейском союзе и статье 21 Хартии ЕС об основных правах", - указывается в комментарии ЕК к отказу в регистрации.

Инициатива была выдвинута нидерландской правой активисткой Евой Влардингербрук и австрийским ультраправым активистом Мартином Зелльнером. Ее авторы предлагали временно прекратить открытие новых каналов иммиграции из "незападных" стран, включая выдачу учебных и семейных виз, ужесточить миграционную и убежищную политику ЕС, ускорить депортацию нелегальных мигрантов и лиц, получивших отказ в убежище, а также создать общеевропейскую систему так называемой "ремиграции". Свои предложения организаторы обосновывали необходимостью сохранить "этническую и культурную преемственность" коренных народов Европы и предотвратить, как они утверждают, "демографическое замещение".

По данным Politico и других европейских СМИ, за два месяца кампания собрала около 600 тысяч подписей на собственном сайте. Однако эти подписи не имеют юридической силы в рамках механизма Европейской гражданской инициативы, поскольку официальный сбор может начаться только после регистрации Еврокомиссией. После отказа организаторы заявили, что намерены оспорить решение в суде.

Европейская гражданская инициатива является механизмом прямого участия граждан в законотворческом процессе ЕС. После регистрации инициативы ее организаторы получают право в течение года собирать не менее одного миллиона заверенных подписей граждан как минимум из семи государств-членов. В случае достижения этого порога, Еврокомиссия обязана рассмотреть предложение и дать официальный мотивированный ответ, однако не обязана разрабатывать соответствующий законопроект.