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Правительство хочет сделать "Госуслуги" универсальной цифровой экосистемой - РИА Новости, 23.07.2026
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08:12 23.07.2026
Правительство хочет сделать "Госуслуги" универсальной цифровой экосистемой

Григоренко: "Госуслуги" могут стать универсальной цифровой экосистемой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России обсуждает предложения по совершенствованию портала "Госуслуги", включая идею создания универсальной цифровой экосистемы.
  • У "Госуслуг" есть преимущество — надежная верификация пользователей, что позволяет обеспечить доверенное взаимодействие между гражданами, бизнесом и госорганами.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство России обсуждает различные предложения по совершенствованию "Госуслуг", одно из них - сделать портал универсальной цифровой экосистемой, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан", - сообщили там.
В аппарате отметили, что у "Госуслуг" есть важное преимущество – каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами.
Однако финальные решения по стратегии развития портала еще не приняты. Дискуссия продолжается, уточнили там.
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