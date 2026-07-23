Правительство хочет сделать "Госуслуги" универсальной цифровой экосистемой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России обсуждает предложения по совершенствованию портала "Госуслуги", включая идею создания универсальной цифровой экосистемы.
- У "Госуслуг" есть преимущество — надежная верификация пользователей, что позволяет обеспечить доверенное взаимодействие между гражданами, бизнесом и госорганами.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство России обсуждает различные предложения по совершенствованию "Госуслуг", одно из них - сделать портал универсальной цифровой экосистемой, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан", - сообщили там.
В аппарате отметили, что у "Госуслуг" есть важное преимущество – каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами.
Однако финальные решения по стратегии развития портала еще не приняты. Дискуссия продолжается, уточнили там.
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