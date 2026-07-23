В Госдуму внесли проект об индексации пособий семьям погибших силовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков с учетом роста цен на момент фактической выплаты.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 3 марта 2026 года, признавшего действующие нормы не соответствующими Конституции.

Новые правила затронут выплаты в случае гибели сотрудника вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, а также в случае смерти в течение года после увольнения со службы по причине травм или болезней, исключивших возможность дальнейшей службы.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков с учетом роста цен на момент фактической выплаты, документ доступен в думской электронной Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков с учетом роста цен на момент фактической выплаты, документ доступен в думской электронной базе

Поправки вносятся в законы "О полиции", "О денежном довольствии военнослужащих" и "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти".

Сейчас в законодательстве не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 3 марта 2026 года. В сопроводительных документах сообщается, что суд признал, что действующие нормы не соответствуют Конституции, поскольку не определяют момент, с которого должны индексироваться пособия.

Согласно проекту, новые правила затронут выплаты в случае гибели сотрудника вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей. Также предусматривается, что они распространятся на случаи смерти в течение года после увольнения со службы, если причиной стали травмы или болезни, исключившие возможность дальнейшей службы.

В документах подчеркивается, что пособия будут получать члены семьи погибшего и лица, находившиеся на его иждивении.

Кроме того, изменения коснутся и сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и военнослужащих.