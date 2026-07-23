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В Госдуму внесли проект об индексации пособий семьям погибших силовиков - РИА Новости, 23.07.2026
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21:28 23.07.2026
В Госдуму внесли проект об индексации пособий семьям погибших силовиков

Правительство внесло в ГД проект об индексации пособий семьям погибших силовиков

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков с учетом роста цен на момент фактической выплаты.
  • Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 3 марта 2026 года, признавшего действующие нормы не соответствующими Конституции.
  • Новые правила затронут выплаты в случае гибели сотрудника вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, а также в случае смерти в течение года после увольнения со службы по причине травм или болезней, исключивших возможность дальнейшей службы.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков с учетом роста цен на момент фактической выплаты, документ доступен в думской электронной базе.
Поправки вносятся в законы "О полиции", "О денежном довольствии военнослужащих" и "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти".
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Сейчас в законодательстве не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации.
Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 3 марта 2026 года. В сопроводительных документах сообщается, что суд признал, что действующие нормы не соответствуют Конституции, поскольку не определяют момент, с которого должны индексироваться пособия.
Согласно проекту, новые правила затронут выплаты в случае гибели сотрудника вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей. Также предусматривается, что они распространятся на случаи смерти в течение года после увольнения со службы, если причиной стали травмы или болезни, исключившие возможность дальнейшей службы.
В документах подчеркивается, что пособия будут получать члены семьи погибшего и лица, находившиеся на его иждивении.
Кроме того, изменения коснутся и сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и военнослужащих.
Закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.
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