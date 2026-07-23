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Новый газопровод высокого давления в ТАО в Москве готов на 25% - РИА Новости, 28.07.2026
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11:30 23.07.2026 (обновлено: 18:16 28.07.2026)
Новый газопровод высокого давления в ТАО в Москве готов на 25%

Газопровод высокого давления в ТАО в Москве готов на 25%, сообщают власти Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВиды на Троицк
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый газопровод высокого давления в Троицком административном округе в Москве готов на 25%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы строят трубопровод из стали диаметром 1220 миллиметров, его проведут до газорегуляторного пункта "Клен" - одного из системообразующих объектов газоснабжения Троицкого административного округа.
"Протяженность новых инженерных коммуникаций превысит 4,4 километра. На данный момент готовность составляет 25%. Строящиеся сети соответствуют высоким стандартам надежности и безопасности", - рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что к работам приступили в марте этого года, завершить их планируется в четвертом квартале 2027 года.
"Газопровод прокладывают в непростых условиях. Он пересекает овраги, а также Варшавское шоссе и действующие инженерные сети. Кроме того, прокладка труб идет по болотистой местности... Инженеры применяют в основном способ открытой прокладки, на четырех участках выполняются закрытые переходы", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что при строительстве газопровода используются материалы отечественного производства. Запорные устройства оснащены дистанционным управлением и позволяют при необходимости точечно перекрыть подачу энергоносителя на конкретном участке.
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