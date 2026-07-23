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Суд закрыл рассмотрение иска к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей - РИА Новости, 23.07.2026
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14:49 23.07.2026
Суд закрыл рассмотрение иска к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

Хорошевский суд закрыл рассмотрение иска к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

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Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорошевский суд Москвы продолжит рассмотрение иска к народному артисту России Олегу Газманову о взыскании 44 миллионов рублей.
  • Представители Газманова попросили, и суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела данных о гонорарах, транзакциях и банковских счетах артиста.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в закрытом режиме продолжит рассмотрение иска к народному артисту РФ Олегу Газманову о взыскании 44 миллионов рублей, заявленного его бывшим директором Дмитрием Царенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг суд приступил к рассмотрению иска по существу. Представители Газманова попросили удалить прессу из зала, так как в материалах дела есть данные о гонорарах за концерты артиста, а также о его транзакциях и банковских счетах. Суд посчитал, что информация относится к тайне частной жизни.
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"Суд постановил… ходатайство ответчика удовлетворить… рассмотреть настоящее дело в закрытом судебном заседании", - огласила решение судья.
Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Артиста допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.
Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями. По словам обвиняемого, он по указанию Газманова и для его удобства проводил средства через свой ИП, выдавал их наличными или переводил на личный счет артиста.
Заявленные в иске 44 миллиона рублей, как сообщал адвокат Царенко Алексей Новожилов, тот на протяжении пяти лет клал на счета певца. По мнению заявителя, Газманов должен вернуть эти деньги, раз не считает их гонорарами за концерты.
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