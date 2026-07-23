Суд закрыл рассмотрение иска к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Хорошевский суд Москвы продолжит рассмотрение иска к народному артисту России Олегу Газманову о взыскании 44 миллионов рублей.

Представители Газманова попросили, и суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела данных о гонорарах, транзакциях и банковских счетах артиста.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в закрытом режиме продолжит рассмотрение иска к народному артисту РФ Олегу Газманову о взыскании 44 миллионов рублей, заявленного его бывшим директором Дмитрием Царенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг суд приступил к рассмотрению иска по существу. Представители Газманова попросили удалить прессу из зала, так как в материалах дела есть данные о гонорарах за концерты артиста, а также о его транзакциях и банковских счетах. Суд посчитал, что информация относится к тайне частной жизни.

"Суд постановил… ходатайство ответчика удовлетворить… рассмотреть настоящее дело в закрытом судебном заседании", - огласила решение судья.

Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Артиста допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.

Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями. По словам обвиняемого, он по указанию Газманова и для его удобства проводил средства через свой ИП, выдавал их наличными или переводил на личный счет артиста.