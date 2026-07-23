У футболиста "Барселоны" де Йонга диагностирован разрыв связки колена

"Обычно я не обращаю внимания на то, что пишут обо мне. Но в последнее время появилось много слухов о моей травме и моей ситуации в "Барсе". Мне тяжело видеть, как люди ставят под сомнение мою преданность клубу из-за ложных сообщений. Я всегда отдавал все "Барселоне" и сборной. Во время чемпионата мира я получил травму колена. После первого осмотра врачи сказали мне, что травма несерьезная и что хуже не станет, если я продолжу играть. Во время отпуска я вернулся в Барселону для дальнейшего обследования. Оно показало, что травма была серьезнее, чем предполагалось изначально. К счастью, на данном этапе необходимости в операции нет", - написал де Йонг в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).