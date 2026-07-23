У футболиста "Барселоны" де Йонга диагностирован разрыв связки колена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг получил разрыв связки правого колена.
- Травма может заставить игрока пропустить до четырех месяцев.
- Де Йонг опроверг слухи о конфликте с тренером и подчеркнул свою преданность клубу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг получил разрыв связки правого колена, сообщается в аккаунте футбольного клуба "Барселона" в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали, что де Йонг вернулся в расположение "Барселоны" после чемпионата мира с травмой колена. Отмечалось, что игрок может пропустить до четырех месяцев. Де Йонг принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на чемпионате мира. "Оранжевые" дошли до 1/16 финала, где уступили сборной Марокко в серии пенальти.
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"Обследования показали разрыв связки правого колена. Игрок продолжит лечение, его состояние будет тщательно отслеживаться в течение ближайших недель", - говорится в сообщении клуба.
Ранее СМИ сообщали о конфликте между де Йонгом и главным тренером "Барселоны" Ханси Фликом. Отмечалось, что он якобы затягивает с постановкой диагноза, так как ищет варианты трансфера.
"Обычно я не обращаю внимания на то, что пишут обо мне. Но в последнее время появилось много слухов о моей травме и моей ситуации в "Барсе". Мне тяжело видеть, как люди ставят под сомнение мою преданность клубу из-за ложных сообщений. Я всегда отдавал все "Барселоне" и сборной. Во время чемпионата мира я получил травму колена. После первого осмотра врачи сказали мне, что травма несерьезная и что хуже не станет, если я продолжу играть. Во время отпуска я вернулся в Барселону для дальнейшего обследования. Оно показало, что травма была серьезнее, чем предполагалось изначально. К счастью, на данном этапе необходимости в операции нет", - написал де Йонг в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Де Йонгу 29 лет, он выступает за "Барселону" с 2019 года. В составе "сине-гранатовых" Де Йонг стал трехкратным чемпионом Испании, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.