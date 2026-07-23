Финляндия нарастила импорт из России в начале 2026 года, пишут СМИ

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Финляндия в январе-апреле 2026 года нарастила импорт из России в денежном выражении, большая часть стоимости поставок пришлась на никель и связанные с ним товары, сообщает телерадиовещатель Yle.

Как сообщает вещатель, в Финляндию все еще ввозят продукцию, которая не попадает под санкции, введенные против России. Большая часть стоимости импорта пришлась на никель и связанные с ним товары. В количественном выражении из России больше всего было импортировано аммиака.