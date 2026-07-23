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Финляндия нарастила импорт из России в начале 2026 года, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2026
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12:08 23.07.2026
Финляндия нарастила импорт из России в начале 2026 года, пишут СМИ

Yle: Финляндия в январе-апреле нарастила импорт из России в денежном выражении

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В январе — апреле 2026 года импорт из России в Финляндию в денежном выражении вырос до 285 миллионов евро.
  • Большая часть стоимости импорта из России в Финляндию пришлась на никель и связанные с ним товары.
  • Из России в Финляндию больше всего было импортировано аммиака, но его импорт может сократиться из-за санкций ЕС и экспортных пошлин России.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Финляндия в январе-апреле 2026 года нарастила импорт из России в денежном выражении, большая часть стоимости поставок пришлась на никель и связанные с ним товары, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Импорт из России в Финляндию вырос в начале года… В январе–апреле стоимость импорта составила 285 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года", - пишет Yle со ссылкой на данные таможенной службы, предоставленные по запросу медиагруппы Uutissuomalainen.
Как сообщает вещатель, в Финляндию все еще ввозят продукцию, которая не попадает под санкции, введенные против России. Большая часть стоимости импорта пришлась на никель и связанные с ним товары. В количественном выражении из России больше всего было импортировано аммиака.
Однако, как пишет Yle, импорт аммиака, который используется при производстве удобрений, в ближайшее время, вероятно, сократится из-за санкций ЕС и введенных Россией экспортных пошлин на железнодорожные перевозки.
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