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Эксперт посоветовал начинать обучение детей финансовой грамотности с 10 лет - РИА Новости, 23.07.2026
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16:46 23.07.2026
Эксперт посоветовал начинать обучение детей финансовой грамотности с 10 лет

Бархота: можно оформить детскую банковскую карту, научить с ней обращаться

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рекомендует начинать обучение детей финансовой грамотности с 10 лет.
  • Он предлагает оформить детскую карту с небольшим лимитом и показать ребенку, как ей пользоваться.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обучение детей финансовой грамотности стоит начинать с 10 лет, например, оформив детскую карту с небольшим лимитом и показав, как ею пользоваться, рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
"Я думаю, что можно начинать где-то с 10 лет постепенно расширять спектр соответствующих инструментов и давать некоторые практические упражнения. Например, оформить детскую карту с маленьким, положить на нее деньги, показать, как можно с ней обращаться", - сказал Бархота 360.ru.
По словам эксперта, первые знания о деньгах у детей обычно появляются с получением средств на карманные расходы, при этом многие родители предпочитают давать не наличные, а дебетовую карту. Специалист посоветовал сначала обсудить с ребенком, что такое материальные ценности, и объяснить, что деньги - это инструмент, а не цель.
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