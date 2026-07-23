Стала известна программа фестиваля "Моспитомец"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Творческие мастер-классы, интерактивный теневой спектакль "Кошкин дом" и другие семейные мероприятия подготовили для гостей фестиваля "Моспитомец", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Сообщается, что фестиваль "Моспитомец" пройдет 26 июля на территории рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве".

"Для гостей подготовят творческие мастер-классы, интерактивный теневой спектакль "Кошкин дом" и другие семейные мероприятия. О программе рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что марафон мастер-классов начнется в 11.00 в воскресенье. До 12.30 участники создадут фенечки с подвесками в виде животных и адресники для домашних питомцев. С 12.30 до 14.00 пройдет мастер-класс по оригами, с 13.00 до 17.00 будет работать творческая мастерская сети зоомагазинов "Четыре лапы".

"В 14.00 на втором этаже Музея городского хозяйства Москвы начнется интерактивный теневой спектакль "Кошкин дом" по произведению Самуила Маршака. Под руководством сотрудника музея Кирилла Прокудина участники создадут персонажей, а затем вместе поставят настоящий теневой спектакль", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что с 16.00 до 17.00 пройдет еще один мастер-класс, где все желающие смогут создать гирлянды с мордочками животных.