Михаил Федоров: почему экс-министр обороны Украины в центре внимания

Михаил Федоров во время брифинга в Киеве

Михаил Федоров во время брифинга в Киеве

© AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве

В июле 2026-го отставка 35-летнего Михаила Федорова с поста министра обороны Украины стала главным политическим событием в республике. По всей стране прокатились акции в его поддержку, что вынудило Владимира Зеленского попытаться вернуть его в правящую команду и уволить главкома ВСУ Александра Сырского, с которым у экс-министра был конфликт. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Резонансная отставка: почему Федоров покинул пост главы Минобороны

Владимир Зеленский 12 июля заявил о необходимости распустить правительство, а уже 14 июля Верховная рада поддержала его предложение. В украинских СМИ сразу появилась версия о том, что одним из поводов для этого стало недовольство главы киевского режима министром обороны Федоровым.

© AP Photo / Hanna Arhirova Михаил Федоров © AP Photo / Hanna Arhirova Михаил Федоров

Позднее он сам рассказал о серьезном конфликте между главой Минобороны и главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам Зеленского, "по-хорошему" увольнять нужно было обоих, но сразу решиться на зачистку Генштаба он не смог.

"Я не могу допустить, чтобы в стране, находящейся в состоянии войны, Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему, нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу", — сказал Зеленский.

Федоров обвинял Сырского в срыве реформ в ВСУ. В свою очередь, генерал сообщил, что его оппонент потратил на закупку беспилотников средства, которые должны были пойти на зарплату военным во втором полугодии 2026-го.

Также в украинских СМИ встречались версии, согласно которым Федоров не справился с реформой мобилизации или напугал Зеленского своей растущей популярностью в украинском обществе.

В итоге по областным центрам Украины прокатилась волна протестов, участники которых требовали вернуть чиновника в Минобороны, а Сырского отправить в отставку.

На Западе также высказались. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признался, что для него эта отставка — "большая неожиданность". Евросоюз очень тесно сотрудничал с ним, подчеркнул комиссар.

Отказ от предложения Зеленского: какие посты сулили экс-министру

Чтобы сбить волну недовольства, Зеленский вступил в переговоры с Федоровым.

"Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность — вице-премьер по военным инновациям. Очень важно, чтобы была координация с руководством Минобороны, с руководством нашей армии и, безусловно, с президентом Украины. Мы должны делать это каждый день", — сказал глава режима.

Примечательно, что ранее Федоров отказался становиться советником или занимать должность в СНБО. А 23 июля он заявил журналистам, что готов вернуться только на пост министра обороны.

Общественная реакция и акции поддержки

По оценке Bloomberg, конфликт в военном руководстве Украины создал серьезные риски для Владимира Зеленского. Как отмечает агентство, у Федорова и Сырского были разногласия насчет стратегии ведения боевых действий, а также будущего ВСУ.

"Поскольку переговоры о возможном мирном соглашении зашли в тупик, Зеленскому необходимо было быстро разрешить спор, так как он рассчитывал на помощь союзников Киева из США и Европы в укреплении противовоздушной обороны для защиты от усиливающихся российских ракетных ударов и для выживания в следующую зиму войны. Федоров и Сырский представляли собой диаметрально противоположные взгляды на ведение войны, а также два полюса украинского общества. Это было столкновение не только философских взглядов, но и различных жизненных путей", — указал Bloomberg

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

Газета Financial Times со ссылкой на источники рассказала, что западные партнеры Украины призвали Зеленского как можно скорее урегулировать вопросы, касающиеся Вооруженных сил. "Мы ваш главный спонсор, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем и которым доверяем", — объяснил изданию чиновник из западной страны, оказывающей поддержку Украине.

В свою очередь, The Guardian отметила , что внезапная отставка Федорова ошеломила многих партнеров Киева, так как в их глазах он был эффективным главой Минобороны.

"Этот шаг, который ошеломил высокопоставленных европейских чиновников и вызвал митинги на Украине, тем более шокирует, учитывая роль Федорова", — объясняет издание.

Версии западной прессы: Федоров как потенциальный кандидат в президенты

Британская газета The Times сообщила , что Федоров может рассматривать возможность баллотироваться в президенты. По данным издания, бывшего чиновника подталкивают к созданию партии.

"Все больше людей считают, что 35-летний чиновник может однажды выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Один из соратников бывшего министра обороны сообщил, что его поощряют к созданию новой политической партии, ориентированной на антикоррупционные реформы, и что он уже заручился поддержкой нескольких депутатов", — говорится в публикации.

© Фото : , соцсети Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова © Фото : , соцсети Митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Федорова

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что причиной отставки чиновника могла стать его растущая популярность, которую Зеленский рассматривает как угрозу. С ним согласен политический аналитик Владимир Скачко.

"Запад планировал создать еще одного возможного ставленника, который мог бы при определенных обстоятельствах легально сменить Зеленского на выборах. Поэтому Юлия Свириденко, возглавлявшая правительство, была там совсем ни при чем. Это был удар конкретно по министру обороны Михаилу Федорову", — прокомментировал он причину роспуска правительства.

Чем Федоров занимался до назначения в Минобороны

До того как возглавить Минобороны, Федоров был известен как создатель украинского электронного сервиса государственных услуг "Дия".

Кроме того, он сотрудничал с компанией Starlink, а также запустил кластер оборонных технологий Brave1.

Путь в кабмин: от SMM-агентства в Запорожье до ключевых ведомств

Федоров родился в 1991 году в городе Васильевка Запорожской области. Окончил Запорожский национальный университет.

В 2015-2019 годах руководил собственным интернет-агентством SMMSTUDIO. В этот период начал сотрудничать с компанией Зеленского "Квартал 95", а затем возглавил диджитал-направление в его президентской избирательной кампании.

© AP Photo / Virginia Mayo Михаил Федоров и Владимир Зеленский © AP Photo / Virginia Mayo Михаил Федоров и Владимир Зеленский

С сентября 2019-го работал в правительстве Украины, в том числе был вице-премьером, министром цифровой трансформации и главой Минобороны. Стал инициатором электронного сервиса государственных услуг "Дия".

Почему Федоров остается весомым игроком

За Федоровым стоят те же игроки, которые заставили Зеленского в 2025 году отыграть ситуацию с НАБУ, — глава режима тогда пытался урезать ее полномочия. И эти акторы, по всей видимости, тесно связаны с Европой, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

"Назначение Федорова активно пролоббировали организации, занимавшиеся антикоррупционной деятельностью. Поэтому сейчас и возникло недопонимание со стороны западных партнеров. Он действительно попробовал обрезать целый ряд коррупционных схем, и теперь ожидается откат назад. То есть помощь Запада продолжит разворовываться прежними темпами", — полагает он.