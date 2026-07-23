Эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты.
- Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия с сожалением констатирует, что эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, стороны продолжают обмениваться ударами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты. Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.
В связи с этим возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, подчеркнула Захарова.
"Складывающаяся ситуация создает дополнительные сложности для региональных посреднических усилий, направленных на восстановление переговорного процесса на базе подписанного между США и Ираном 17 нюня "Исламабадского меморандума", - отметила она.