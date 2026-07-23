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Эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, заявили в МИД - РИА Новости, 23.07.2026
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07:12 23.07.2026 (обновлено: 07:19 23.07.2026)
Эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, заявили в МИД

МИД: эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты.
  • Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия с сожалением констатирует, что эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты, стороны продолжают обмениваться ударами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты. Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.
В связи с этим возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, подчеркнула Захарова.
"Складывающаяся ситуация создает дополнительные сложности для региональных посреднических усилий, направленных на восстановление переговорного процесса на базе подписанного между США и Ираном 17 нюня "Исламабадского меморандума", - отметила она.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
СМИ: США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана
07:09
 
РоссияБлижний ВостокПерсидский заливМария Захарова
 
 
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