Краткий пересказ от РИА ИИ Экономист Константин Церазов считает, что текущая модель развития искусственного интеллекта на Западе грозит энергетическим тупиком.

Из-за несогласованного поведения участников рынка в США процессоры в ИИ-инфраструктуре работают заметно ниже полной мощности, потребляя при этом большие объемы электричества.

Константин Церазов уверен, что у России больше шансов перейти к эффективной модели развития искусственного интеллекта в рамках БРИКС+.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Текущая модель развития искусственного интеллекта на Западе, где множество компаний развивает похожие нейросети, грозит энергетическим тупиком, такое мнение высказал РИА Новости экономист Константин Церазов.

"Вся эта громоздкая техническая архитектура работы ИИ-агентов - это миллионы токенов, то есть единиц запросов, обработки информации и выдачи ответов. В текущей модели развития ИИ на Западе, с акцентом на бездумное и массовое внедрение ИИ-агентов, энергетический тупик наступит очень скоро", - считает эксперт.

Он отметил, что формальное изобилие игроков в ИИ в США имеет негативную сторону: они параллельно решают одни и те же задачи, например, обучают схожие модели на одних и тех же наборах данных, и не координируют усилия.

В настоящий момент из-за такого несогласованного поведения участников рынка в США процессоры в ИИ-инфраструктуре работают заметно ниже полной мощности: на этапе обучения нейросетей они максимально загружены, потребляя большие объемы электричества, а при дальнейшем функционировании простой достигает 65% , а в некоторых случаях - 95%, отметил Церазов

"Универсальная "всезнайка" экономически невыгодна - нужны отраслевые нейросети под конкретные задачи, что сократит время обучения и исключит повторные обработки запросов", - добавил он, подчеркнув, что компании должны работать вместе, чтобы получить эффективный проект, но у США это не получается.

Он считает, что у России больше шансов перейти к такой модели развития искусственного интеллекта, учитывая уровень координации по различным экономическим проектам, который демонстрирует, например, объединение БРИКС+.