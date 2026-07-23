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Правительство направит Белгородской области более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 23.07.2026
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15:25 23.07.2026
Правительство направит Белгородской области более трех миллиардов рублей

Кабмин направит почти 3,3 млрд рублей Белгородской области

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ направит почти 3,3 миллиарда рублей Белгородской области на компенсацию затрат и приобретение специализированного оборудования.
  • Мишустин поручил профильным министерствам тесно сотрудничать с региональными властями для решения возникающих задач.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг направит почти 3,3 миллиарда рублей Белгородской области на компенсацию затрат и на приобретение необходимого специализированного оборудования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня выделим почти 3 миллиарда 300 миллионов рублей Белгородской области на компенсацию затрат, на приобретение необходимого специализированного оборудования, включая и подстанций и трансформаторы и другие необходимые инструментарии", - сообщил он.
Мишустин поручил всем профильным министерствам находиться в тесном контакте с региональными властями и совместно решать задачи, которые возникают на местах.
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