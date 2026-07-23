Правительство направит Белгородской области более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг направит почти 3,3 миллиарда рублей Белгородской области на компенсацию затрат и на приобретение необходимого специализированного оборудования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.