При ЧП со взрывом газа в Подмосковье пострадал пожарный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жилом доме в Егорьевске взорвался газ.
- Пострадали четыре человека, в том числе пожарный, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожарный пострадал в происшествии со взрывом газа в Егорьевске, он госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести, число пострадавших увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в региональном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", позднее в главке добавили, что открытое горение ликвидировано. В результате взрыва газа пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.
"По обновленной информации, в результате происшествия в Егорьевске пострадал еще один человек - пожарный. Он госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего на данный момент в результате происшествия госпитализированы четыре человека. Специалисты продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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