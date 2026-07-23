При ЧП со взрывом газа в Подмосковье пострадал пожарный

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожарный пострадал в происшествии со взрывом газа в Егорьевске, он госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести, число пострадавших увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

"По обновленной информации, в результате происшествия в Егорьевске пострадал еще один человек - пожарный. Он госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего на данный момент в результате происшествия госпитализированы четыре человека. Специалисты продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.