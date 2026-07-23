После взрыва газа в Подмосковье возбудили уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жилом доме в Егорьевске взорвался газ.
- Пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в Егорьевске, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, планируется проведение осмотра.
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