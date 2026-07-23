Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области

После взрыва газа в Подмосковье возбудили уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ В жилом доме в Егорьевске взорвался газ.

Пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в Егорьевске, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Ранее в подмосковном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 квадратных метров, его локализовали. В результате взрыва газа пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.