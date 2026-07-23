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После взрыва газа в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 23.07.2026
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10:52 23.07.2026 (обновлено: 11:04 23.07.2026)
После взрыва газа в Подмосковье возбудили уголовное дело

После взрыва газа в Егорьевске возбудили уголовное дело

© Фото : МЧС Московской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МЧС Московской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме в Егорьевске взорвался газ.
  • Пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в Егорьевске, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в подмосковном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 квадратных метров, его локализовали. В результате взрыва газа пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, планируется проведение осмотра.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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