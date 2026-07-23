Новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назвал жителей Донбасса несознательными.

Драпатый заявил, что «весомая часть» жителей региона «жаждет халявы» и сравнил их с «отрыжкой Советского Союза».

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их несознательными и "жаждущими халявы".

Он утверждает, в ДНР ЛНР проживает большое количество "криминальных элементов".

"Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат", — сказал он в интервью YouTube-каналу Ukraїner W.

Также Драпатый сказал, что "весомая часть" жителей региона "жаждет халявы" и равнодушна к тому, в какой стране жить и как она будет называться, и сравнил их с "отрыжкой Советского Союза".