Новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назвал жителей Донбасса несознательными.
- Драпатый заявил, что «весомая часть» жителей региона «жаждет халявы» и сравнил их с «отрыжкой Советского Союза».
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их несознательными и "жаждущими халявы".
"Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат", — сказал он в интервью YouTube-каналу Ukraїner W.
Также Драпатый сказал, что "весомая часть" жителей региона "жаждет халявы" и равнодушна к тому, в какой стране жить и как она будет называться, и сравнил их с "отрыжкой Советского Союза".
Во вторник Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого. Новый главнокомандующий отреагировал на это нацистским лозунгом.
СК России в 2023 году заочно предъявил ему обвинения. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
СК России в 2023 году заочно предъявил ему обвинения. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.