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Новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса - РИА Новости, 23.07.2026
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15:44 23.07.2026 (обновлено: 16:37 23.07.2026)
Новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса

Главком ВСУ Драпатый назвал жителей Донбасса несознательными и жаждущими халявы

© Кадр видео интервью Михаила ДрапатогоМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Кадр видео интервью Михаила Драпатого
Михаил Драпатый
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назвал жителей Донбасса несознательными.
  • Драпатый заявил, что «весомая часть» жителей региона «жаждет халявы» и сравнил их с «отрыжкой Советского Союза».
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их несознательными и "жаждущими халявы".
Он утверждает, в ДНР и ЛНР проживает большое количество "криминальных элементов".
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"Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат", — сказал он в интервью YouTube-каналу Ukraїner W.
Также Драпатый сказал, что "весомая часть" жителей региона "жаждет халявы" и равнодушна к тому, в какой стране жить и как она будет называться, и сравнил их с "отрыжкой Советского Союза".
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СК России в 2023 году заочно предъявил ему обвинения. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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