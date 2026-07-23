В аэропорту Череповца ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Череповца введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповца. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения
8 ноября 2025, 09:42