В Челябинске детский сад закрыли из-за вспышки энтеровирусной инфекции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Детский сад №378 в Челябинске закрыт на восемь дней с 23 по 31 июля 2026 года для проведения противоэпидемических мероприятий по предписанию Роспотребнадзора.
- У нескольких детей в детском саду выявили энтеровирусную инфекцию, возбудителем которой является вирус Коксаки.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Все группы детского сада №378 в Челябинске закрыли на восемь дней по предписанию управления Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий, сообщили РИА Новости в городском комитете по делам образования.
По данным местных СМИ, в детском саду №378 Челябинска у нескольких детей выявили энтеровирусную инфекцию, возбудителем которой является вирус Коксаки. Дети уже выздоравливают.
"Деятельность всех групп детского сада №378 приостановлена с 23 июля по 31 июля 2026 года включительно в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Сейчас в учреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", - сказали в пресс-службе комитета.
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30 ноября 2022, 08:29