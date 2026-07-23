В Челябинске детский сад закрыли из-за вспышки энтеровирусной инфекции

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Все группы детского сада №378 в Челябинске закрыли на восемь дней по предписанию управления Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий, сообщили РИА Новости в городском комитете по делам образования.