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В Британии снизят налоги на коммерческую недвижимость - РИА Новости, 23.07.2026
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10:16 23.07.2026
В Британии снизят налоги на коммерческую недвижимость

Бернем объявил о снижении налогов для клубов, баров на 20 процентов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о сокращении налогов на коммерческую недвижимость на 20% для клубов, баров и концертных площадок с апреля 2027 года.
  • Новые налоговые льготы затронут примерно 32 тысячи заведений по всей стране и являются частью плана нового британского правительства по развитию экономики.
  • Энди Бернем пообещал провести «самые большие изменения» за последние 40 лет в политике и экономике страны.
ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о сокращении налогов на коммерческую недвижимость на 20% для клубов, баров и концертных площадок с апреля 2027 года, сообщила канцелярия.
"Бары, клубы и концертные площадки получат 20-процентное снижение налогов на коммерческую недвижимость, что позволит обычному бару сэкономить около 1100 фунтов стерлингов (почти 1500 долларов - ред.) в следующем году", - говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.
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Как говорится в публикации, новые налоговые льготы могут затронут примерно 32 тысячи заведений по всей стране. Принятые меры являются частью более широкого плана нового британского правительства по развитию экономики "в каждом районе" Великобритании.
"Слишком долго правительства бездействовали, наблюдая, как любимые места исчезают с наших главных улиц... Нынешнее правительство будет поддерживать те предприятия, которые люди хотят видеть в своих районах. Я говорил, что буду защищать бары и местные торговые улицы – сердце наших сообществ – и мы это сделаем", - приводит канцелярия слова премьера Бернема.
В понедельник, в первый день на посту, Бернем пообещал провести "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
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