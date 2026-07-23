Съела арбуз и потеряла голову. Она свела с ума Большунова и родила дочерей

В семье Большуновых прибавление. В среду на свет появилась вторая дочка – Оливия. РИА Новости рассказывает, как Аня Жеребятьева бросила спорт и стала хранительницей покоя лучшего лыжника страны.

Принес фрукты и покорил

Они познакомились, когда Анна сильно заболела. 2015 год, сборы в Белоруссии. Александр, еще не олимпийский чемпион и даже не чемпион мира по юниорам, приехал с огромной корзиной фруктов. Ане особенно понравился арбуз. "Начали общаться, так все и закрутилось", - вспоминала она.

Большунов постепенно становился мировой звездой, Анна больших результатов не показывала, недоброжелатели даже называли ее блатной, считая, что держат ее в сборной России только из-за бойфренда. В двадцать четыре года она закончила карьеру, а через месяц состоялась свадьба.

"Я иногда и сама забываю, что когда-то бегала на лыжах", - говорила Анна, сопровождая мужа на сборах и соревнованиях, вселяя в него спокойствие и уверенность. "Перед Аней я просто преклоняюсь, она оберегает Сашу. Она первая, кто принимает всяческий удар. Для меня она реально декабристка", - рассказывала тогдашняя президент федерации Елена Вяльбе.

© Фото : Социальные сети Анны Большуновой Александр Большунов с женой Анной © Фото : Социальные сети Анны Большуновой Александр Большунов с женой Анной

Спустя год с небольшим в семье появилась дочь Ева. "Теперь у нас есть главное золото, - делился радостью папа. - Когда финишировал, в голове была мысль: "Вот, Ева смотрит, надо бежать быстрее, надо стараться еще больше!" Гонка прошла, я пришел в комнату, а там меня ждет маленькое чудо. Все эмоции, вся радость в этом".

Сан Саныч даже модернизировал тренировки с утяжелением. Теперь вместо груза он возит на санках Еву, а однажды на чемпионате России устроил забег с детскими колясками.

"Он папа №1, - заявила Анна в интервью РИА Новости. - Мне кажется, даже папы, которые находятся дома с детьми, не уделяют им столько времени, как он. Он делает все для Евы. Вечером я могу заниматься своими делами, а они с дочкой на улице: кататься на квадроцикле, с горки, баню затопят и сходят попариться. Саша с ней проводит все свое свободное время".

© Фото : Социальные сети Анны Большуновой Александр Большуов объявил о рождении дочери Оливии © Фото : Социальные сети Анны Большуновой Александр Большуов объявил о рождении дочери Оливии

"Хейтят те, кто не знает правды"

После отстранения российских лыжников от международных стартов Анна и Ева стали главной мотивацией для Александра. Иногда казалось, что только благодаря им он продолжает держаться. Жена окончательно стала для Большунова настоящим щитом. Когда муж влипал в скандалы, но Аня держала оборону. "Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, все не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены", - рассказала Анна в интервью РИА Новости.

"Закрытый человек для посторонних, но совсем другой для близких", - лучшая характеристика Большунова, которую дают в его окружении. Действительно, его считают нелюдимым, а кто-то – даже злым. Но на самом деле Сан Саныч – любящий, добрый и искренний. Просто не со всеми.

Весной 2026 года стало известно, что Большунов пропустит первые летние сборы национальной команды и на какое-то время перейдет на самоподготовку. Оказалось, что Александр и Анна ждут второго ребенка. Пришла очередь трехкратного олимпийского чемпиона жертвовать лыжными гонками ради семьи.

В интервью "КП Спорт" он был категоричен: "Все-таки семья идет на первом месте. А такие события случаются не каждый год, к этому нужно относиться серьезно. Сейчас очень ответственный, волнительный период, поэтому хочу поддерживать жену". 22 июля на свет появилась Оливия, о чем Аня трогательно сообщила в социальных сетях: "Добро пожаловать, малышка! Любим сильно. Твои мама, папа и сестренка Ева".