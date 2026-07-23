Екатерининский сквер обновят в центре Москвы

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Екатерининского сквера в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках программ создания комфортной городской среды в этом году обновим Екатерининский сквер, расположенный в Мещанском районе между улицами Дурова, Делегатской и Самотечной. Основная задача проекта - добавить территории функциональности и современности, ведь сквер на протяжении многих лет является любимым место для прогулок и отдыха местных жителей", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в ходе работ будет сохранена существующая планировка сквера.

"Обновим покрытие дорожек на главной и второстепенных аллеях, приведем в порядок территорию у памятника "Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом". Установим удобные скамейки для отдыха, которые будут сочетаться с чугунными ограждениями. Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, поэтому на всей территории сквера разобьем новый газон", - добавил он.