Почти полмиллиона женщин в России открыли бизнес в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году почти 483 тысячи женщин в России стали индивидуальными предпринимателями, что на 11,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
- Женщины в прошлом году стали учредителями почти 56 тысяч компаний, а количество женщин-руководителей нового бизнеса снизилось до примерно 60 тысяч.
- Число мужчин-бизнесменов в 2025 году также выросло на 8%, при этом они открыли 136 тысяч новых компаний.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Женщины в России активнее занимаются предпринимательской деятельностью: в 2025 году почти полмиллиона женщин стали индивидуальными предпринимателями, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно представленным данным, 483 тысячи женщин в прошлом году стали индивидуальными предпринимателями, тогда как годом бизнес открыли 433 тысячи россиянок. Таким образом, за год интерес женщин к ведению собственного дела увеличился на 11,5%.
Одновременно женщины в прошлом году стали учредителями почти 56 тысяч компаний против 69,9 тысячи годом ранее. Снизилось и количество женщин-руководителей нового бизнеса - до примерно 60 тысяч против более 63 тысяч годом ранее.
В то же время число мужчин-бизнесменов преобладает: в 2025 году индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом они открыли 136 тысяч новых компаний против 168 тысяч в позапрошлом году, а руководителями стали 132,7 тысячи мужчин против 148,4 тысячи.