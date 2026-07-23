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Президент Венецианской биеннале сравнил спор с ЕК из-за России с басней - РИА Новости, 23.07.2026
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14:26 23.07.2026
Президент Венецианской биеннале сравнил спор с ЕК из-за России с басней

Буттафуоко сравнил спор с ЕК из-за России с басней о волке и ягненке

© РИА Новости Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства
Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко сравнил конфликт с Еврокомиссией из-за России с басней о волке и ягненке античного поэта Федра.
  • Он отметил, что какие бы объяснения ни давала биеннале, ЕК уже приняла решение о прекращении финансирования, а юридические аргументы стали лишь предлогом.
РИМ, 23 июл – РИА Новости. Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко сравнил конфликт фонда и Еврокомиссии по поводу прекращения финансирования из-за России с басней о волке и ягненке античного поэта Федра.
В басне Федра волк ищет предлог, чтобы съесть ягненка: сначала обвиняет его в том, что тот мутит воду в ручье, хотя сам стоит выше по течению, а затем – в том, что тот полгода назад обругал волка, хотя ягненок тогда еще не родился.
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"Вместе с Федром мы могли бы сказать: вот он, волк из басни "Волк и ягненок"… Не имея реальной мотивации выступать против международной художественной выставки, Европейская комиссия решает наказать Венецианский кинофестиваль", - сказал Буттафуоко на презентации программы кинофестиваля.
Президент Фонда сказал, что какие бы объяснения ни давала Биеннале, Еврокомиссия уже приняла решение, а юридические аргументы стали лишь предлогом.
"Три письма от Европейской комиссии - учреждения, которое нас покинуло - получили три подробных ответа, но задавались одни и те же вопросы, как будто ответа не было. Все изложено в письменной форме, у нас есть письменные доказательства всего этого", - сказал он.
В конце Буттафуоко пошутил, предположив, что, вероятно, во всем виноват отец худрука Венецианского кинофестиваля Альберто Барберы.
"Наверное, Альберто, это твой отец совершил ошибку", - сказал он, напомнив, что в басне волк съедает ягненка под предлогом того, что его отец якобы перечил ему.
Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
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