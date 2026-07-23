Президент Венецианской биеннале сравнил спор с ЕК из-за России с басней

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко сравнил конфликт с Еврокомиссией из-за России с басней о волке и ягненке античного поэта Федра.

Он отметил, что какие бы объяснения ни давала биеннале, ЕК уже приняла решение о прекращении финансирования, а юридические аргументы стали лишь предлогом.

РИМ, 23 июл – РИА Новости. Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко сравнил конфликт фонда и Еврокомиссии по поводу прекращения финансирования из-за России с басней о волке и ягненке античного поэта Федра.

В басне Федра волк ищет предлог, чтобы съесть ягненка: сначала обвиняет его в том, что тот мутит воду в ручье, хотя сам стоит выше по течению, а затем – в том, что тот полгода назад обругал волка, хотя ягненок тогда еще не родился.

"Вместе с Федром мы могли бы сказать: вот он, волк из басни "Волк и ягненок"… Не имея реальной мотивации выступать против международной художественной выставки, Европейская комиссия решает наказать Венецианский кинофестиваль", - сказал Буттафуоко на презентации программы кинофестиваля.

Президент Фонда сказал, что какие бы объяснения ни давала Биеннале, Еврокомиссия уже приняла решение, а юридические аргументы стали лишь предлогом.

"Три письма от Европейской комиссии - учреждения, которое нас покинуло - получили три подробных ответа, но задавались одни и те же вопросы, как будто ответа не было. Все изложено в письменной форме, у нас есть письменные доказательства всего этого", - сказал он.

В конце Буттафуоко пошутил, предположив, что, вероятно, во всем виноват отец худрука Венецианского кинофестиваля Альберто Барберы.

"Наверное, Альберто, это твой отец совершил ошибку", - сказал он, напомнив, что в басне волк съедает ягненка под предлогом того, что его отец якобы перечил ему.