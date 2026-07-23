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Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге - РИА Новости, 23.07.2026
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15:06 23.07.2026
Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге

Российский авторынок в июне сохранил шестое место в европейском рейтинге

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосетительница в автосалоне
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский автомобильный рынок в июне 2026 года сохранил шестое место по объему в рейтинге европейских стран.
  • В России в июне было продано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
  • Российский авторынок продемонстрировал наилучшую динамику среди всех участников рейтинга.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский автомобильный рынок в июне 2026 года сохранил шестое место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData.
"Автомобильный рынок России, который в мае опустился на шестое место в европейском первенстве, по итогам июня 2026 года остался там же... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место", - говорится в сообщении агентства.
Первое место июньского рейтинга заняла Германия, где было продано 296,4 тысячи автомобилей (+15,7%). Второй стала Великобритания с показателем 213,2 тысячи машин (+11,4%), а третьей - Франция со 188,8 тысячами проданных авто (+11,4%). На четвертой позиции расположилась Италия, где в начале лета было продано 146,4 тысячи автомобилей (+10,6%), а замыкает пятерку европейских лидеров Испания с результатом 118,4 тысячи авто (+7,8%).
В России, сохранившей за собой шестую позицию, в июне было продано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
Заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин подчеркнул, что российский авторынок продемонстрировал наилучшую динамику среди всех участников рейтинга.
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