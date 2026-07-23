Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский автомобильный рынок в июне 2026 года сохранил шестое место по объему в рейтинге европейских стран.
- В России в июне было продано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
- Российский авторынок продемонстрировал наилучшую динамику среди всех участников рейтинга.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский автомобильный рынок в июне 2026 года сохранил шестое место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData.
Первое место июньского рейтинга заняла Германия, где было продано 296,4 тысячи автомобилей (+15,7%). Второй стала Великобритания с показателем 213,2 тысячи машин (+11,4%), а третьей - Франция со 188,8 тысячами проданных авто (+11,4%). На четвертой позиции расположилась Италия, где в начале лета было продано 146,4 тысячи автомобилей (+10,6%), а замыкает пятерку европейских лидеров Испания с результатом 118,4 тысячи авто (+7,8%).
В России, сохранившей за собой шестую позицию, в июне было продано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
Заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин подчеркнул, что российский авторынок продемонстрировал наилучшую динамику среди всех участников рейтинга.
На российском авторынке появилось девять новых моделей машин
2 апреля, 16:36