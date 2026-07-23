Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский автомобильный рынок в июне 2026 года сохранил шестое место по объему в рейтинге европейских стран.

В России в июне было продано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Российский авторынок продемонстрировал наилучшую динамику среди всех участников рейтинга.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский автомобильный рынок в июне 2026 года сохранил шестое место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData.

"Автомобильный рынок России , который в мае опустился на шестое место в европейском первенстве, по итогам июня 2026 года остался там же... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место", - говорится в сообщении агентства.

Первое место июньского рейтинга заняла Германия, где было продано 296,4 тысячи автомобилей (+15,7%). Второй стала Великобритания с показателем 213,2 тысячи машин (+11,4%), а третьей - Франция со 188,8 тысячами проданных авто (+11,4%). На четвертой позиции расположилась Италия, где в начале лета было продано 146,4 тысячи автомобилей (+10,6%), а замыкает пятерку европейских лидеров Испания с результатом 118,4 тысячи авто (+7,8%).

В России, сохранившей за собой шестую позицию, в июне было продано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем в аналогичный период годом ранее.