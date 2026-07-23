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"Билайн бизнес" предложил решение для удобной авторизации пользователей - РИА Новости, 23.07.2026
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14:44 23.07.2026
"Билайн бизнес" предложил решение для удобной авторизации пользователей

"Билайн бизнес" разработал Мобильный ID для быстрой авторизации пользователей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Билайн бизнес" предложил компаниям решение для быстрой и безопасной авторизации пользователей — Мобильный ID, сообщает оператор.
Сервис позволяет входить на сайты и в приложения по номеру мобильного телефона, а конверсия авторизации достигает 97%.
Для многих цифровых сервисов регистрация становится первой точкой контакта с клиентом. Чем больше действий требуется пользователю, (заполнение форм, ввод пароля, ожидание звонка с кодом подтверждения или необходимость совершить звонок самостоятельно) тем выше вероятность, что он прервет процесс и покинет сайт или приложение, отмечается в сообщении.
Мобильный ID позволяет сократить количество шагов при авторизации. Пользователю достаточно подтвердить вход по номеру мобильного телефона: без логинов, паролей и установки дополнительных приложений. Решение работает на разных смартфонах независимо от операционной системы, так как оно разработано на базе операторских услуг. Технология Мобильный ID не зависит от поставщиков зарубежных решений, так как обслуживается российскими мобильными операторами.
Одним из предприятий, внедривших решение, стала сеть барбершопов "ТОПГАН". Мобильный ID используется для авторизации клиентов при онлайн-записи, помогая сделать этот процесс быстрее, удобнее и безопаснее с понятной тарификацией для компании.
"Каждый дополнительный шаг при регистрации — это риск потери клиента. Поэтому бизнес все чаще ищет способы сделать авторизацию максимально простой, не жертвуя безопасностью. Мобильный ID решает обе задачи одновременно: пользователю достаточно номера телефона, а компания получает современный отечественный инструмент авторизации за справедливую цену, который помогает повысить конверсию и обеспечить высокий уровень защиты данных", - подчеркнул директор департамента корпоративных решений и сервисов "билайн бизнес" Руслан Ахлебининский.
Подробнее о возможностях сервиса Мобильный ID можно узнать на сайте "билайн бизнес".
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