В Белгороде и Белгородском округе при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак беспилотников ВСУ в Белгороде и Белгородском округе ранены четыре мирных жителя.
- В поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, мужчину с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии транспортируют в больницу.
- Два человека с акубаротравмами, полученными при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде, госпитализированы в городскую больницу №2.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате атак беспилотников ВСУ, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
«
"В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным штаба, в Белгороде БПЛА ударил по территории коммерческого объекта, мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался.
"В городскую больницу №2 города Белгорода госпитализированы еще два человека - мужчина и женщина с акубаротравмами, полученными при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде", - добавили в оперштабе.
Согласно данным оперативного штаба, в четверг в результате атак беспилотников и обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб, 26 ранены, из них 15 - в Белгороде.
Сырский — все. Зеленскому приготовиться
22 июля, 08:00