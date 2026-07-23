В Белгороде и Белгородском округе при атаках ВСУ пострадали четыре человека

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате атак беспилотников ВСУ, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

"В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс" .

"В городскую больницу №2 города Белгорода госпитализированы еще два человека - мужчина и женщина с акубаротравмами, полученными при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде", - добавили в оперштабе.