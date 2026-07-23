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В Белгороде и Белгородском округе при атаках ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.07.2026
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19:01 23.07.2026 (обновлено: 19:05 23.07.2026)
В Белгороде и Белгородском округе при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе при атаках ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак беспилотников ВСУ в Белгороде и Белгородском округе ранены четыре мирных жителя.
  • В поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, мужчину с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии транспортируют в больницу.
  • Два человека с акубаротравмами, полученными при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде, госпитализированы в городскую больницу №2.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате атак беспилотников ВСУ, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
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"В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

По данным штаба, в Белгороде БПЛА ударил по территории коммерческого объекта, мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался.
"В городскую больницу №2 города Белгорода госпитализированы еще два человека - мужчина и женщина с акубаротравмами, полученными при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде", - добавили в оперштабе.
Согласно данным оперативного штаба, в четверг в результате атак беспилотников и обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб, 26 ранены, из них 15 - в Белгороде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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