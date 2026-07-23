Учрежденное русофобом СМИ получило помещение от правительства Армении

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"Передать сроком на три года в безвозмездное пользование ООО "Скизб медиа центр" (которой принадлежит 1in.am - ред.) помещение площадью 250 кв. м... в здании, расположенного по адресу: город Ереван, тупик Вардананца, закрепленное за комитетом по управлению госимуществом министерства территориального управления и инфраструктуры Армении", - говорится в правительственном решении.