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Учрежденное русофобом СМИ получило помещение от правительства Армении - РИА Новости, 23.07.2026
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23:33 23.07.2026
Учрежденное русофобом СМИ получило помещение от правительства Армении

Власти Армении передали помещение для сайта, учрежденного политиком-русофобом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Армении передало в безвозмездное пользование помещение в Ереване для деятельности онлайн-ресурса 1in.am.
  • Помещение площадью 250 кв. м передано сроком на три года.
ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Правительство Армении передало сроком на три года в безвозмездное пользование помещение в Ереване для деятельности онлайн-ресурса 1in.am, учрежденного лидером антироссийской партии "Во имя республики" Арманом Бабаджаняном, следует из постановления кабина, размещенном на его сайте.
«
"Передать сроком на три года в безвозмездное пользование ООО "Скизб медиа центр" (которой принадлежит 1in.am - ред.) помещение площадью 250 кв. м... в здании, расположенного по адресу: город Ереван, тупик Вардананца, закрепленное за комитетом по управлению госимуществом министерства территориального управления и инфраструктуры Армении", - говорится в правительственном решении.
В обоснованиях к постановлению отмечается, что с просьбой о предоставлении помещения обратился директор компании "в целях обеспечения нормальной и бесперебойной деятельности" СМИ.
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