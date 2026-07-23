Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить национальную команду Италии.

Итальянская федерация футбола связывалась с Анчелотти, чтобы выяснить, доступен ли он для работы с национальной командой Италии и каков размер неустойки за возможное расторжение его контракта.

После поражения сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира Анчелотти заявил о намерении продолжить работу в сборной.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить национальную команду Италии, сообщает Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить национальную команду Италии, сообщает Globo

Ранее технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини рассказал, что организация связалась с Анчелотти и испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, чтобы выяснить, доступны ли они для работы с национальной командой Италии. По данным Globo, федерация хотела узнать о планах Анчелотти и размере неустойки за возможное расторжение его контракта. Тренер поблагодарил представителей FIGC за обращение, но сообщил, что не намерен покидать сборную Бразилии.

Сборная Бразилии 5 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. После вылета бразильцев Анчелотти заявил о намерении продолжить работу в сборной.

Анчелотти 67 лет, он возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Спустя год специалист продлил контракт до окончания чемпионата мира 2030 года.