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Анчелотти отказался возглавить сборную Италии - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
22:11 23.07.2026 (обновлено: 22:13 23.07.2026)
Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Globo: Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии по футболу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарло Анчелотти
Карло Анчелотти - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карло Анчелотти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить национальную команду Италии.
  • Итальянская федерация футбола связывалась с Анчелотти, чтобы выяснить, доступен ли он для работы с национальной командой Италии и каков размер неустойки за возможное расторжение его контракта.
  • После поражения сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира Анчелотти заявил о намерении продолжить работу в сборной.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить национальную команду Италии, сообщает Globo.
Ранее технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини рассказал, что организация связалась с Анчелотти и испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, чтобы выяснить, доступны ли они для работы с национальной командой Италии. По данным Globo, федерация хотела узнать о планах Анчелотти и размере неустойки за возможное расторжение его контракта. Тренер поблагодарил представителей FIGC за обращение, но сообщил, что не намерен покидать сборную Бразилии.
Сборная Бразилии 5 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. После вылета бразильцев Анчелотти заявил о намерении продолжить работу в сборной.
Анчелотти 67 лет, он возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Спустя год специалист продлил контракт до окончания чемпионата мира 2030 года.
Под руководством итальянца мадридская команда трижды выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза - чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Анчелотти является рекордсменом по числу титулов в Лиге чемпионов (дважды специалист выигрывал турнир с "Миланом").
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ФутболСпортБразилияИталияНорвегияКарло АнчелоттиПаоло МальдиниХосеп ГвардиолаFIGCМиланЛига чемпионов 2025-2026Суперкубок Испании
 
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