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Врачи РДКБ спасли горнолыжника от ампутации после тяжелой спортивной травмы - РИА Новости, 23.07.2026
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06:12 23.07.2026
Врачи РДКБ спасли горнолыжника от ампутации после тяжелой спортивной травмы

Врачи РДКБ спасли горнолыжника от ампутации руки после тяжелой спортивной травмы

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Российской детской клинической больницы спасли 17-летнего горнолыжника от ампутации руки после тяжелой спортивной травмы.
  • Мультидисциплинарная команда хирургов выполнила многоэтапное хирургическое вмешательство, восстановив поврежденные нервы и устранив дефект артерии.
  • После операции пациент приступил к активной реабилитации, и через три месяца контрольное обследование показало полноценное кровообращение в руке.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России (РДКБ) спасли 17-летнего горнолыжника от ампутации руки после тяжелой спортивной травмы, в результате которой кант лыжи глубоко рассек его левое плечо, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
Семнадцатилетний сахалинец профессионально занимался горными лыжами с трех лет, но во время очередной тренировки получил тяжелую травму при падении на трассе. Острый кант лыжи глубоко рассек левое плечо, буквально перерубил мышцы, нервы и магистральные сосуды, в результате чего началось массивное артериальное кровотечение. Его доставили на лечение в РДКБ.
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"Чтобы устранить дефект артерии и восстановить поврежденные нервы, мультидисциплинарная команда сердечно-сосудистых, эндоваскулярных и реконструктивно-пластических хирургов выполнила многоэтапное хирургическое вмешательство", - рассказали в пресс-службе.
Заведующий отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии больницы Игорь Серков уточнил, что в ходе операции специалисты смогли выделить все поврежденные структуры и выполнить пересадку фрагментов подкожных нервов с обеих ног для восстановления разорванных нервов плеча. Также врачи устранили дефект артерии.
"Вскоре после хирургического лечения пациент приступил к активной реабилитации. Несмотря на тяжелое повреждение нервов, он практически сразу начал чувствовать прикосновения при перевязках и заметил минимальные движения в большом пальце. Через три месяца контрольное обследование показало полноценное кровообращение в руке", - добавили в больнице.
Там сообщили, что сейчас юноша чувствует себя хорошо и продолжает курсы реабилитации для восстановления функции руки.
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