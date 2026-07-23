Врачи РДКБ спасли горнолыжника от ампутации после тяжелой спортивной травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи Российской детской клинической больницы спасли 17-летнего горнолыжника от ампутации руки после тяжелой спортивной травмы.

Мультидисциплинарная команда хирургов выполнила многоэтапное хирургическое вмешательство, восстановив поврежденные нервы и устранив дефект артерии.

После операции пациент приступил к активной реабилитации, и через три месяца контрольное обследование показало полноценное кровообращение в руке.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России (РДКБ) спасли 17-летнего горнолыжника от ампутации руки после тяжелой спортивной травмы, в результате которой кант лыжи глубоко рассек его левое плечо, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

Семнадцатилетний сахалинец профессионально занимался горными лыжами с трех лет, но во время очередной тренировки получил тяжелую травму при падении на трассе. Острый кант лыжи глубоко рассек левое плечо, буквально перерубил мышцы, нервы и магистральные сосуды, в результате чего началось массивное артериальное кровотечение. Его доставили на лечение в РДКБ.

"Чтобы устранить дефект артерии и восстановить поврежденные нервы, мультидисциплинарная команда сердечно-сосудистых, эндоваскулярных и реконструктивно-пластических хирургов выполнила многоэтапное хирургическое вмешательство", - рассказали в пресс-службе.

Заведующий отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии больницы Игорь Серков уточнил, что в ходе операции специалисты смогли выделить все поврежденные структуры и выполнить пересадку фрагментов подкожных нервов с обеих ног для восстановления разорванных нервов плеча. Также врачи устранили дефект артерии.

"Вскоре после хирургического лечения пациент приступил к активной реабилитации. Несмотря на тяжелое повреждение нервов, он практически сразу начал чувствовать прикосновения при перевязках и заметил минимальные движения в большом пальце. Через три месяца контрольное обследование показало полноценное кровообращение в руке", - добавили в больнице.