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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 22.07.2026
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09:51 22.07.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека

При атаке ВСУ на коммерческий объект под Белгородом пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Северный Белгородского округа при взрыве дрона ВСУ на территории коммерческого объекта ранены два мирных жителя.
  • Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, другой — открытую рану плеча и акубаротравму.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в поселке Северный Белгородского округа при взрыве дрона ВСУ на территории коммерческого объекта, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"В поселке Северный Белгородского округа при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя. Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, другой - открытую рану плеча и акубаротравму", - говорится в сообщении канала оперштаба на платформе "Макс".
Оперштаб уточнил, что медики транспортируют пострадавших в областную клиническую больницу.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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