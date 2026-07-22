В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Северный Белгородского округа при взрыве дрона ВСУ на территории коммерческого объекта ранены два мирных жителя.
- Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, другой — открытую рану плеча и акубаротравму.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в поселке Северный Белгородского округа при взрыве дрона ВСУ на территории коммерческого объекта, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"В поселке Северный Белгородского округа при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя. Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, другой - открытую рану плеча и акубаротравму", - говорится в сообщении канала оперштаба на платформе "Макс".
Оперштаб уточнил, что медики транспортируют пострадавших в областную клиническую больницу.