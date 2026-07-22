Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимира Зеленского подвергли давлению с требованием восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны Украины.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением и новыми вызовами после увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщает The Guardian.
"На Владимира Зеленского оказывается все большее давление с требованием восстановить в должности уволенного министра обороны после того, как активисты заявили, что будут продолжать бессрочные общенациональные протесты до тех пор, пока Михаил Федоров не вернется на свой пост. <…> Попытки Зеленского успокоить народное недовольство, предложив Федорову новую должность в правительстве, пока, похоже, не увенчались успехом", — говорится в публикации.
Высокопоставленный источник в украинской армии отметил в комментарии изданию, что Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой.
"Если он отменит свое решение, то это станет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для главы киевского режима и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся", — утверждает он.
Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно глава киевского режима рассказывал на западных саммитах.