"Это унизительно". СМИ узнали, что произошло с Зеленским из-за его выходки

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимира Зеленского подвергли давлению с требованием восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны Украины.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением и новыми вызовами после увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщает Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением и новыми вызовами после увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщает The Guardian

"На Владимира Зеленского оказывается все большее давление с требованием восстановить в должности уволенного министра обороны после того, как активисты заявили, что будут продолжать бессрочные общенациональные протесты до тех пор, пока Михаил Федоров не вернется на свой пост. <…> Попытки Зеленского успокоить народное недовольство, предложив Федорову новую должность в правительстве, пока, похоже, не увенчались успехом", — говорится в публикации.

Высокопоставленный источник в украинской армии отметил в комментарии изданию, что Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой.

"Если он отменит свое решение, то это станет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для главы киевского режима и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся", — утверждает он.

Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.

Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.