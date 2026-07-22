Bloomberg предупредил о серьезной угрозе Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт в военном руководстве Украины создал серьезные риски для Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Конфликт в военном руководстве Украины создал серьезные риски для Владимира Зеленского, передает агентство Блумберг.
Как отмечается, у отправленного в отставку 14 июля министра обороны Михаила Федорова и ушедшего во вторник главкома ВСУ Александра Сырского были разногласия насчет стратегии ведения боевых действий, а также будущего ВСУ.
"Для Владимира Зеленского и Украины конфликт в военном руководстве стал источником серьезной угрозы", - говорится в публикации.
Федоров был отправлен в отставку 14 июля. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Во вторник Зеленский подписал указы о снятии с должности Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого.
Верховная рада 16 июля не смогла назначить нового главу МО, на следующий день получилось лишь назначить Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.
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