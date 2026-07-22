Bloomberg предупредил о серьезной угрозе Зеленскому

"Для Владимира Зеленского и Украины конфликт в военном руководстве стал источником серьезной угрозы", - говорится в публикации.

Федоров был отправлен в отставку 14 июля. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Во вторник Зеленский подписал указы о снятии с должности Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого.