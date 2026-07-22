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"Следует беспокоиться". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 22.07.2026
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14:48 22.07.2026
"Следует беспокоиться". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

UnHerd: спонсоры Зеленского должны беспокоиться из-за его политических решений

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Излишнее увлечение Владимира Зеленского внутренней политикой Украины должно беспокоить его спонсоров в Европе и США, пишет UnHerd.
  • Смена военного руководства подрывает боевой дух солдат и контроль над войсками, указала обозреватель.
  • Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ и смене правительства Украины.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Спонсоров Владимира Зеленского должно беспокоить его излишнее увлечение внутренней политикой Украины, пишет UnHerd.
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"Это (кадровые перестановки — Прим. Ред.) можно объяснить фиксацией Зеленского на внутренней политике, которая за год стала сильнее и из-за которой его спонсорам в Европе и США следует беспокоиться", — говорится в публикации.
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Как указала обозреватель, смена военного руководства подрывает боевой дух солдат и контроль над войсками. Кроме того, новый главком ВСУ не сможет изменить траекторию конфликта.
«
"Сосредоточившись на собственном успехе во внутренней политике, Зеленский, с одной стороны, отвлекается от боевых действий, а с другой — находится в зависимости от них", — подчеркнула автор статьи.
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На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский рассказывал на западных саммитах.
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В миреЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровМихаил ДрапатыйВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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