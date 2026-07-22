"Следует беспокоиться". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

"Это (кадровые перестановки — Прим. Ред.) можно объяснить фиксацией Зеленского на внутренней политике, которая за год стала сильнее и из-за которой его спонсорам в Европе и США следует беспокоиться", — говорится в публикации.

"Сосредоточившись на собственном успехе во внутренней политике, Зеленский, с одной стороны, отвлекается от боевых действий, а с другой — находится в зависимости от них", — подчеркнула автор статьи.

На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.