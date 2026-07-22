Краткий пересказ от РИА ИИ
- Излишнее увлечение Владимира Зеленского внутренней политикой Украины должно беспокоить его спонсоров в Европе и США, пишет UnHerd.
- Смена военного руководства подрывает боевой дух солдат и контроль над войсками, указала обозреватель.
- Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ и смене правительства Украины.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Спонсоров Владимира Зеленского должно беспокоить его излишнее увлечение внутренней политикой Украины, пишет UnHerd.
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"Это (кадровые перестановки — Прим. Ред.) можно объяснить фиксацией Зеленского на внутренней политике, которая за год стала сильнее и из-за которой его спонсорам в Европе и США следует беспокоиться", — говорится в публикации.
Как указала обозреватель, смена военного руководства подрывает боевой дух солдат и контроль над войсками. Кроме того, новый главком ВСУ не сможет изменить траекторию конфликта.
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"Сосредоточившись на собственном успехе во внутренней политике, Зеленский, с одной стороны, отвлекается от боевых действий, а с другой — находится в зависимости от них", — подчеркнула автор статьи.
Вчера Владимир Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины, назначив Михаила Драпатого.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский рассказывал на западных саммитах.