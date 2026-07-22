Зеленский использовал Сырского как "громоотвод", считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Василий Вакаров считает, что Владимир Зеленский использовал замену главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого как "громоотвод" на фоне народного гнева из-за провалов ВСУ.
- Он прогнозирует дальнейшие изменения в генштабе ВСУ и смену послов в ключевых для нынешнего украинского режима странах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский использовал замену главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого как "громоотвод" на фоне народного гнева из-за провалов ВСУ, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров.
"Что означает изменение Сырского на Драпатого? Зеленский в очередной раз использовал главкома ВСУ в качестве "громоотвода" за неуспехи ВСУ: так это он сделал в 2024-м, когда Сырский пришел вместо (экс-главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного, так он поступил сейчас, назначив Драпатого вместо Сырского", - считает Вакаров.
По мнению эксперта, на этом перестановки в ВСУ не окончены.
"Однако это еще не конец смещений и перемещений: нас ждут изменения в генштабе ВСУ и смена послов в ключевых для нынешнего украинского режима странах" , - прогнозирует Вакаров.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ
21 июля, 22:45