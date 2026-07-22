Зеленский использовал Сырского как "громоотвод", считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Василий Вакаров считает, что Владимир Зеленский использовал замену главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого как "громоотвод" на фоне народного гнева из-за провалов ВСУ.

Он прогнозирует дальнейшие изменения в генштабе ВСУ и смену послов в ключевых для нынешнего украинского режима странах.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский использовал замену главкома ВСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого как "громоотвод" на фоне народного гнева из-за провалов ВСУ, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров.

"Что означает изменение Сырского на Драпатого? Зеленский в очередной раз использовал главкома ВСУ в качестве "громоотвода" за неуспехи ВСУ: так это он сделал в 2024-м, когда Сырский пришел вместо (экс-главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного, так он поступил сейчас, назначив Драпатого вместо Сырского", - считает Вакаров.

По мнению эксперта, на этом перестановки в ВСУ не окончены.

"Однако это еще не конец смещений и перемещений: нас ждут изменения в генштабе ВСУ и смена послов в ключевых для нынешнего украинского режима странах" , - прогнозирует Вакаров.