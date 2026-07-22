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"Включая женщин и детей". На Западе пришли в ярость от решения Зеленского - РИА Новости, 22.07.2026
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14:01 22.07.2026 (обновлено: 17:05 22.07.2026)
"Включая женщин и детей". На Западе пришли в ярость от решения Зеленского

Дембска: чествование Зеленским боевиков УПА подрывает доверие к Украине

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипмиссии Польши в Дании Ева Дембска заявила, что прославление Владимиром Зеленским преступников из УПА ставит под вопрос доверие к Киеву.
  • Решение Зеленского назвать одно из подразделений ВСУ в честь боевиков УПА разгневало поляков.
  • Дипломат отметила, что история имеет огромное значение в Польше, и напомнила о преступлениях, совершенных УПА, в которых погибло около ста тысяч поляков, включая женщин и детей.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Прославление Владимиром Зеленским преступников из УПА*, виновных в массовых убийствах поляков, ставит под вопрос доверие к Киеву, заявила глава дипмиссии Польши в Дании Ева Дембска.
"Любое восхваление этих людей вызывает сильные эмоции и ставит под сомнение наше доверие к Украине", — приводит ее слова издание Ekstra Bladet.
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Дипломат отметила важность поддержки Польши для Киева, однако отношения между странами в течение нескольких недель приближались к "абсолютному нулю", а решение Зеленского назвать одно из подразделений ВСУ в честь боевиков УПА* разгневало поляков.
"История имеет огромное значение в Польше. Именно поэтому крайне больно вспоминать о преступлениях, совершенных УПА*, виновной в убийстве около ста тысяч поляков, включая женщин и детей. <…> Возмущены не только наши политики. Возмущена вся страна. Многие знают бабушек и дедушек или соседей, погибших во время этнических чисток, проводимых УПА*", — сказала она.
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Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
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* Террористические организации, запрещены в России.
 
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