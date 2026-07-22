Рейтинг@Mail.ru
Зеленский готов и далее устранять политических конкурентов, считает Азаров - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 22.07.2026
Зеленский готов и далее устранять политических конкурентов, считает Азаров

Азаров: Зеленский готов и далее устранять политических конкурентов

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский может быть причастен к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Азаров считает, что Зеленский может применить более жесткие меры по отношению к своим политическим конкурентам.
  • По мнению Азарова, готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом перед возможной смертельной опасностью в случае проигрыша выборов.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил РИА Новости, что от Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов.
"Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева - ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако - самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности – главный критерий этой маленькой страны", - сказал Азаров, отвечая на вопрос, может ли Зеленский применить более жесткие меры по отношению к своим конкурентам, если допустить его причастность к покушению на Ермолаева.
Готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом, отметил Азаров, поскольку проиграть выборы для главы Украины – это значит подвергнуть себя смертельной опасности.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Зеленскому сообщили плохие новости о возможной отставке Сырского
21 июля, 05:44
 
В миреУкраинаМонакоЖитомирВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Вадим ЕрмолаевТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала