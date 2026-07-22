Краткий пересказ от РИА ИИ Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский может быть причастен к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Азаров считает, что Зеленский может применить более жесткие меры по отношению к своим политическим конкурентам.

По мнению Азарова, готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом перед возможной смертельной опасностью в случае проигрыша выборов.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил РИА Новости, что от Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов.

"Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева - ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако - самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности – главный критерий этой маленькой страны", - сказал Азаров, отвечая на вопрос, может ли Зеленский применить более жесткие меры по отношению к своим конкурентам, если допустить его причастность к покушению на Ермолаева.

Готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом, отметил Азаров, поскольку проиграть выборы для главы Украины – это значит подвергнуть себя смертельной опасности.