Путин анонсировал проведение заседания совета по нацпроектам

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новое заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам запланировано на август, на нем продолжится обсуждение экономических изменений в России.

"В августе, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам продолжим это обсуждение и придем, надеюсь, уверен даже, к определенным договоренностям", - сказал глава государства на совещании.