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Путин анонсировал проведение заседания совета по нацпроектам - РИА Новости, 22.07.2026
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13:58 22.07.2026
Путин анонсировал проведение заседания совета по нацпроектам

Путин анонсировал проведение заседания совета по нацпроектам в августе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам запланировано на август.
  • ПрезидентВладимир Путин назвал важнейшей задачей запуск в России нового инвестиционного цикла и стимулирование структурных изменений в экономике.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новое заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам запланировано на август, на нем продолжится обсуждение экономических изменений в России.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание по экономическим вопросам. Президент назвал важнейшей задачей запуск в России нового инвестиционного цикла и стимулирование структурных изменений в отечественной экономике.
"В августе, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам продолжим это обсуждение и придем, надеюсь, уверен даже, к определенным договоренностям", - сказал глава государства на совещании.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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