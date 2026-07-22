Путин анонсировал проведение заседания совета по нацпроектам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам запланировано на август.
- ПрезидентВладимир Путин назвал важнейшей задачей запуск в России нового инвестиционного цикла и стимулирование структурных изменений в экономике.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новое заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам запланировано на август, на нем продолжится обсуждение экономических изменений в России.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание по экономическим вопросам. Президент назвал важнейшей задачей запуск в России нового инвестиционного цикла и стимулирование структурных изменений в отечественной экономике.
"В августе, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам продолжим это обсуждение и придем, надеюсь, уверен даже, к определенным договоренностям", - сказал глава государства на совещании.