В Запорожской области четыре человека пострадали от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области за последние сутки пострадали четыре мирных жителя от атак ВСУ.

В селе Радивоновка и городе Каменке-Днепровской в результате ударов пострадали люди, также зафиксированы случаи возгорания сухой растительности после атак дронов.

В Мелитопольском городском округе и Веселовском муниципальном округе атаки не привели к пострадавшим, но вызвали повреждения инфраструктуры и возгорание зерновых культур.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. В Запорожской области за последние сутки пострадали от атак ВСУ 4четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки в результате террористических атак на Запорожскую область пострадали четыре человека" , - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

В селе Радивоновка при обстреле пострадал один человек. В городе Каменке-Днепровской в результате удара по зданию аптеки пострадали два человека, добавил он.

По информации губернатора, также было несколько случаев возгорания сухой растительности после атак дронов. Такие факты зафиксированы в Черниговском, Приазовском, Бердянском муниципальных округах, вблизи села Червоное Поле у Бердянска пострадал один человек. Все возгорания ликвидированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Балицкий также сообщил, что в Мелитопольском городском округе, в селе Семеновка атаке противника подверглась промышленная зона, благо пострадавших нет, в городе Мелитополе в результате атаки повреждена кровля частного дома.