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В Запорожской области четыре человека пострадали от атак ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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11:15 22.07.2026 (обновлено: 11:16 22.07.2026)
В Запорожской области четыре человека пострадали от атак ВСУ

В Запорожской области за сутки четыре человека пострадали от атак ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области за последние сутки пострадали четыре мирных жителя от атак ВСУ.
  • В селе Радивоновка и городе Каменке-Днепровской в результате ударов пострадали люди, также зафиксированы случаи возгорания сухой растительности после атак дронов.
  • В Мелитопольском городском округе и Веселовском муниципальном округе атаки не привели к пострадавшим, но вызвали повреждения инфраструктуры и возгорание зерновых культур.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. В Запорожской области за последние сутки пострадали от атак ВСУ 4четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак на Запорожскую область пострадали четыре человека" , - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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В селе Радивоновка при обстреле пострадал один человек. В городе Каменке-Днепровской в результате удара по зданию аптеки пострадали два человека, добавил он.
По информации губернатора, также было несколько случаев возгорания сухой растительности после атак дронов. Такие факты зафиксированы в Черниговском, Приазовском, Бердянском муниципальных округах, вблизи села Червоное Поле у Бердянска пострадал один человек. Все возгорания ликвидированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Балицкий также сообщил, что в Мелитопольском городском округе, в селе Семеновка атаке противника подверглась промышленная зона, благо пострадавших нет, в городе Мелитополе в результате атаки повреждена кровля частного дома.
Кроме того, по словам главы региона, в Веселовском муниципальном округе, вблизи пгт Веселое при атаке произошло возгорание зерновых культур, также в пгт Веселое совершена атака по зданию недействующей аптеки. Обошлось без пострадавших.
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