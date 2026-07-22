Залужный сделал предупреждение новому главкому ВСУ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Назначенному Владимиром Зеленским новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатову будет очень тяжело на этом посту, считает посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

"Это будет тяжело для нового главкома. Тяжелее, чем он может себе представить", — написал он в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.