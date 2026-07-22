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Залужный сделал предупреждение новому главкому ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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10:46 22.07.2026
Залужный сделал предупреждение новому главкому ВСУ

Залужный: Драпатову будет очень тяжело на посту главкома ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный считает, что новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатову будет очень тяжело на этом посту.
  • Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначил на его место Драпатого.
  • На прошлой неделе Зеленский решил сменить правительство, Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Назначенному Владимиром Зеленским новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатову будет очень тяжело на этом посту, считает посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
«
"Это будет тяжело для нового главкома. Тяжелее, чем он может себе представить", — написал он в своем Telegram-канале.
Вчера Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив Драпатого.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
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