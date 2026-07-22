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РЭЦ разъяснил изменения в законодательстве о Центрах поддержки экспорта - РИА Новости, 22.07.2026
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17:03 22.07.2026
РЭЦ разъяснил изменения в законодательстве о Центрах поддержки экспорта

В Ижевске презентовали новации в законодательстве о Центрах поддержки экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Презентация новаций законодательства, регулирующего деятельность Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), состоялась в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске, уведомляет Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"В рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске состоялась презентация новаций законодательства, регулирующего деятельность ЦПЭ. Участники обсудили новые требования к ЦПЭ, включая целевые показатели, спектр предоставляемых услуг, методику оценки результатов деятельности с применением КПЭ, а также подходы Российского экспортного центра к мониторингу соблюдения установленных требований и критерии оценки", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
На мероприятии выступили заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Ольга Коновалова и директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
С 1 апреля 2026 года вступили в силу изменения в законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которыми полномочия по установлению требований к ЦПЭ переданы Минпромторгу России.
"Мы все прекрасно понимаем, насколько важным стало решение о передаче полномочий по установлению требований к ЦПЭ Минпромторгу России. Сейчас идет крайне ответственный период – прием заявок субъектов РФ на получение субсидий. На 2026 год срок подачи заявок установлен с 29 июня по 27 июля 2026 года, а в 2027 году – с 3 по 31 июля 2026 года. Сейчас нам важно, чтобы средства субсидий были доведены до регионов и ЦПЭ максимально оперативно", – подчеркнула Коновалова.
"Синергия федеральных и региональных мер поддержки давно стала тем фундаментом, на котором строится эффективная работа с экспортерами. Перевод услуг ЦПЭ в общий контур уже позволил повысить эффективность системы государственной поддержки экспорта – и мы будем продолжать двигаться в этом направлении", – отметила со своей стороны Минаева.
Организаторы конференции – правительство Удмуртской Республики и ЦПЭ Удмуртии при методологической поддержке РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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