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Захарова: Запад ежедневно поддерживает "индустрию убийства" мирных жителей - РИА Новости, 22.07.2026
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11:22 22.07.2026 (обновлено: 11:35 22.07.2026)
Захарова: Запад ежедневно поддерживает "индустрию убийства" мирных жителей

Захарова: Запад ежедневно поддерживает индустрию убийства жителей Донбасса

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад ежедневно поддерживает "индустрию дистанционного убийства" мирного населения Донбасса, заявила Захарова.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запад ежедневно поддерживает "индустрию убийства" мирных жителей Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Доклад, который представляют сегодня, отличается от предыдущих одной важной чертой: показывает, как в Донбассе выстроилась целая индустрия дистанционного убийства мирного населения - со своей технологией, со своей логистикой и, что, пожалуй, самое страшное, при ежедневной поддержке со стороны Запада", - сказала Захарова в ходе доклада "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновки".
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