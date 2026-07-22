Захарова: Запад ежедневно поддерживает "индустрию убийства" мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запад ежедневно поддерживает "индустрию дистанционного убийства" мирного населения Донбасса, заявила Захарова.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запад ежедневно поддерживает "индустрию убийства" мирных жителей Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Доклад, который представляют сегодня, отличается от предыдущих одной важной чертой: показывает, как в Донбассе выстроилась целая индустрия дистанционного убийства мирного населения - со своей технологией, со своей логистикой и, что, пожалуй, самое страшное, при ежедневной поддержке со стороны Запада", - сказала Захарова в ходе доклада "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновки".