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Захарова раскритиковала ЕС за реакцию на удары Киева по АЭС - РИА Новости, 22.07.2026
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08:48 22.07.2026 (обновлено: 08:54 22.07.2026)
Захарова раскритиковала ЕС за реакцию на удары Киева по АЭС

Захарова: ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС "улюлюкает", когда Киев наносит удары по АЭС.
  • По словам Захаровой, ЕС заблокировал возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ, профессионально реагировать на эти удары.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС, они блокируют возможность МАГАТЭ и других профильных организаций профессионально реагировать на эти удары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проблема ЕС - это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям. Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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