Захарова раскритиковала ЕС за реакцию на удары Киева по АЭС

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС, они блокируют возможность МАГАТЭ и других профильных организаций профессионально реагировать на эти удары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.