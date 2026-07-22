Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС "улюлюкает", когда Киев наносит удары по АЭС.
- По словам Захаровой, ЕС заблокировал возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ, профессионально реагировать на эти удары.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС, они блокируют возможность МАГАТЭ и других профильных организаций профессионально реагировать на эти удары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проблема ЕС - это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям. Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.