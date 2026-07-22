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Захарова рассказала, как она ведет Telegram-канал - РИА Новости, 22.07.2026
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08:46 22.07.2026
Захарова рассказала, как она ведет Telegram-канал

Захарова назвала свой аккаунт в Telegram дополнением к страницам МИД

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова ведет свой личный Telegram-канал, который является дополнением к аккаунтам российского внешнеполитического ведомства.
  • На данный момент канал Марии Захаровой в Telegram насчитывает около 470 тысяч подписчиков.
  • Мария Захарова планирует создать собственный канал в мессенджере «Макс», где на данный момент работает только канал министерства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась, как она ведет свой личный Telegram-канал, подчеркнув, что он является дополнением к аккаунтам российского внешнеполитического ведомства.
На данный момент канал Марии Захаровой в Telegram насчитывает около 470 тысяч подписчиков.
"Я вам хочу сказать, что, как и Telegram-канал, так и другие соцсети, я завожу в поддержку своего основного вида деятельности. Сначала мы дорабатываем и оттачиваем наши аккаунты министерства иностранных дел, а потом я уже уделяю время своему творчеству", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Как подчеркнула дипломат, свою страничку в Telegram она ведет лично. В перспективе Захарова планирует также создать собственной канал в мессенджере "Макс" - на данный момент там работает только канал министерства.
"(Аккаунт - ред.) министерства иностранных дел в "Максе" работает. Достаточно он молодой, но уже за несколько месяцев, на мой взгляд, набрал высоту и аудиторию. Все очень оперативно появляется", - подчеркнула она.
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