Захарова рассказала, как она ведет Telegram-канал

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась, как она ведет свой личный Telegram-канал, подчеркнув, что он является дополнением к аккаунтам российского внешнеполитического ведомства.

На данный момент канал Марии Захаровой в Telegram насчитывает около 470 тысяч подписчиков.

"(Аккаунт - ред.) министерства иностранных дел в "Максе" работает. Достаточно он молодой, но уже за несколько месяцев, на мой взгляд, набрал высоту и аудиторию. Все очень оперативно появляется", - подчеркнула она.